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رئيس «إسكان البرلمان» يشيد بقرار إنشاء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب

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رئيس «إسكان البرلمان» يشيد بقرار إنشاء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب رئيس «إسكان البرلمان» يشيد بقرار إنشاء أكاديمية تدريب وتأهيل الشباب

التحرير

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أثنى النائب علاء والى، رئيس لجنة الإسكان بالبرلمان، بقرار الرئيس عبدالفتاح ، رئيس الجمهورية، بإنشاء الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، والتى تهدف إلى تحقيق متطلبات التنمية البشرية للكوادر الشبابية بكل قطاعات الدولة والارتقاء بقدراتهم ومهاراتهم.

وأكد رئيس لجنة الإسكان، أن الرئيس السيسي يهتم بكل فئات المجتمع وحريص دائمًا على مشاركة الشباب فى صنع القرار، مشيرًا أن الشباب هم قاطرة المستقبل وبسواعدهم يبني المستقبل، مؤكدًا أن الشباب يقدر جيدًا موقف الرئيس منهم وتأييده الدائم وتشجيعه لهم.

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وأكد رئيس لجنة الإسكان أن إنشاء هذه الأكاديمية كأحد توجيهات المؤتمر الوطنى الأول للشباب بشرم الشيخ نوفمبر 2016 والتى أقرها الرئيس يؤكد أن مؤتمرات الشباب تأتى بثمارها ويجنيها شباب المستقبل.

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التحرير

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