رئيس بعثة الحج: الحجاج بخير.. ولا شكاوى (فيديو)

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قال المهندس مصطفى مدبولي، رئيس بعثه الحج، إن حالة الحجاج بخير ولا توجد شكاوى، مؤكدا أنه سيزور عرفات غدًا لتفقد أماكن الإقامة.

ووجه مدبولي، خلال لقائه بقناة "أون لايف" حديثه لأهالي وأسر الشهداء خلال تأديتهم مناسك الحج، قائلًا: "كلنا في خدمتكم وبنحاول نرد ولو قدر بسيط من جميلكم علينا وتضحيتكم من أجل الوطن، وإحنا موجودين في المملكة لتلبية أوامركم".

وأكد رئيس بعثه الحج أنه يتم توفير الرعاية الطبية لأسر الشهداء، متابعًا: "مهما عملنا مش هنقدر نوفيهم حقهم وتضحياتهم من أجل مصر".

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وقال والد أحد الشهداء: "الشهيد بيكرم أسرته في أي مكان، وفي الآخرة هيكرمنا وهندخل معه الجنه بإذن الله، والحمد لله محدش بيتأخر علينا في أي طلب والجميع بيخدمنا في الحج".