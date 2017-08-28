أحد «مصابي الشرطة»: المشاعر في الحج كلها فرح

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أعرب العقيد ساطع النعماني أحد مصابي الشرطة ونائب مأمور قسم شرطة بولاق الدكرور السابق، عن سعادته بالمشاركة في شعائر موسم الحج، ضمن بعثة حج أسر الشهداء ومصابي الجيش والشرطة إلى الأراضي المقدسة، بدعوة من خادم الحرمين الشريفين.

وقال النعماني، خلال لقائه بقناة "mbc masr" :"المشاعر في الحج كلها فرح ممزوج بها مشاعر ارتياح أن الواحد هيحققق ركن كبير من أركان الإسلام".

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ووجه النعماني حديثه للشعب المصري، :"محدش يخاف ولا يقلق رجالة القوات المسلحة والشرطة قادرين على حماية كل شبر فى مصر مهما تعرضوا لمصاعب، أوعوا تفقدوا الثقة فى رجالتكم".