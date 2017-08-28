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السنوار: إيران هي "الداعم الأكبر" لحماس

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مصراوي Masrawy

السنوار: إيران هي "الداعم الأكبر" لحماس

06:13 م الإثنين 28 أغسطس 2017

يحيى السنوار رئيس حركة حماس

غزة - (أ ف ب):
كشف يحيى السنوار رئيس حركة المقاومة الاسلامية حماس في قطاع غزة، الإثنين، أن حركته ضاعفت من قدراتها العسكرية، مؤكدًا إن إيران هي الداعم الأكبر للجناح العسكري للحركة.

وقال السنوار ردًا على سؤال لوكالة فرانس برس في لقاء مع عدد من الصحفيين في مكتبه في غزة: "نحن نراكم ونطور قوتنا العسكرية التي تضاعفت لاجل تحرير فلسطين والعودة، ايران هي الداعم الاكبر للسلاح والمال والتدريب لكتائب القسام" الجناح العسكري لحماس.

وأضاف "الدعم الايراني العسكري لحماس والقسام استراتيجي" والعلاقة مع ايران "اصبحت ممتازة جدا وترجع لسابق عهدها بعدما اعتراها تأزم (بسبب موقف حماس من الازمة في سوريا) خصوصا بعد زيارة وفد حماس لايران الاخيرة".

وكان وفد قيادي من حماس برئاسة عضو مكتبها السياسي عزت الرشق مراسم أداء الرئيس الايراني حسن روحاني اليمين الدستورية خلال زيارة الى طهران في بداية اغسطس الجاري بدعوة رسمية، وفق بيان للحركة اثناء الزيارة.

وقال السنوار: "كل يوم نصنع الصواريخ ونواصل التدريب العسكري والضفادع البشرية والاف الاشخاص يعملون في هذا ليل نهار" وتابع "أطمئن الكل ان حماس لا تريد حربا ونبذل كل جهد من أجل تجنب الحرب ودفعها للوراء ليرتاح شعبنا، لكن في نفس الوقت لا نخشى الحرب ومستعدون لها ولدينا من أوراق القوة كثير".

هذا المحتوى من

AFP

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مصراوي Masrawy

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