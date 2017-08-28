ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في قمة الهجرة

باريس - (د ب أ):

وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة الهجرة التي تشارك فيها دول أوروبية وأفريقية.

واستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشارة الألمانية في قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم الاثنين.

ويتضمن برنامج زيارة ميركل لقاء ثنائيا مع ماكرون.

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء حكومات إيطاليا واسبانيا ورئيسا النيجر وتشاد ورئيس الحكومة الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج.

كما ستحضر القمة فيدريكا موجيريني مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وتهدف القمة لتعميق التعاون مع دول أفريقية للحد من حركات النزوح إلى أوروبا، ومنع الناس من المغامرة بحياتهم للعبور إلى أوروبا في قوارب بدائية عبر البحر المتوسط.