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ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في قمة الهجرة

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مصراوي Masrawy

ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في قمة الهجرة

06:13 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ميركل تصل إلى باريس للمشاركة في قمة الهجرة

أنجيلا ميركل

باريس - (د ب أ):
وصلت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، اليوم الاثنين، للعاصمة الفرنسية باريس للمشاركة في قمة الهجرة التي تشارك فيها دول أوروبية وأفريقية.

واستقبل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون المستشارة الألمانية في قصر الإليزيه بعد ظهر اليوم الاثنين.

ويتضمن برنامج زيارة ميركل لقاء ثنائيا مع ماكرون.

ومن المقرر أن يشارك في القمة رؤساء حكومات إيطاليا واسبانيا ورئيسا النيجر وتشاد ورئيس الليبية المعترف بها دوليا فايز السراج.

كما ستحضر القمة فيدريكا موجيريني مسؤولة الشؤون الخارجية بالاتحاد الأوروبي.

وتهدف القمة لتعميق التعاون مع دول أفريقية للحد من حركات النزوح إلى أوروبا، ومنع الناس من المغامرة بحياتهم للعبور إلى أوروبا في قوارب بدائية عبر البحر المتوسط.

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