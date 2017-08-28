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في الشرقية.. أب يقتل ابنه بسبب "موبايل"

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مصراوي Masrawy

في الشرقية.. أب يقتل ابنه بسبب "موبايل"

06:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الشرقية - فاطمة الديب:
تعدى شخص في قرية الصويني التابعة لمدينة ديرب نجم في محافظة الشرقية، اليوم الإثنين، بالضرب المبرح على نجله صاحب الـ 14 عامًا، حتى فارق الصغير الحياة.

تلقى مدير أمن الشرقية، اللواء رضا طبلية، إخطارا من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، بمقتل "أمين. م. أ" 14 سنة - طالب بالمرحلة الإعدادية، على يد والده.

وكشفت التحقيقات التي أجراها الرائد أحمد جلال، رئيس المباحث، أن الطالب يعمل مساعد مبيض محارة، وأنه سرقة هاتف نقال يملكه الوالد الذي قرر معاقبته بتوثيقه بحبل وضربه بخرطوم إلى أن فارق الحياة.

تم التحفظ على الأب، والأدوات المستخدمة، وحرر محضر بالواقعة، لحين العرض على النيابة العامة للتحقيق.​

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