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الشرطة اليابانية تكرم كلبا لدوره في القبض على مجرم

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مصراوي Masrawy

الشرطة اليابانية تكرم كلبا لدوره في القبض على مجرم

06:12 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الشرطة اليابانية تكرم كلبا لدوره في القبض على مجرم

الشرطة اليابانية

طوكيو- (أ ش أ):

في واقعة نادرة، كرمت الشرطة اليابانية كلبا بوليسيا تقديرا لدوره في العثور على سلاح قاد إلى القبض على أحد أعضاء عصابة إجرامية.

وذكرت وكالة الأنباء اليابانية (كيودو) على موقعها الإلكتروني أن شرطة طوكيو منحت كلبا بوليسيا يُدعى "مون روكيت" جائزة المشرف العام خلال حفل في مقر الشرطة بعدما وجد سلاحا وطلقات نارية مخبأة تحت أرضية منزل أحد أعضاء عصابة "ياكوزا" الإجرامية في شمال طوكيو ، وذلك خلال مداهمة في يوليو الماضي.

وأشارت (كيودو) الى أنه هذه المرة الأولى التي يُكرّم فيها كلب بسبب بحثه عن الأسلحة.

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مصراوي Masrawy

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