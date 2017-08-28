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عشرة قتلى من عائلة واحدة في غارة للتحالف الدولي بالرقة السورية

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مصراوي Masrawy

عشرة قتلى من عائلة واحدة في غارة للتحالف الدولي بالرقة السورية

06:08 م الإثنين 28 أغسطس 2017

عشرة قتلى من عائلة واحدة في غارة للتحالف الدولي بالرقة السورية

ارشيفية

دمشق - (د ب أ):
قتل عشرة أشخاص من عائلة واحدة على الأقل ،اليوم الاثنين ،في غارة للتحالف الدولي على مدينة الرقة شمال شرق سورية وجبهات القتال تقترب من وسط المدينة.

وقالت مصادر طبية في مدينة الرقة لوكالة الأبناء الالمانية، اليوم الاثنين، أن عشرة أشخاص، بينهم 6 أطفال وامرأتان ورجل مسن وشاب من عائلة الشقران، قتلوا في قصف لطائرات التحالف الدولي على مبنى وسط المدينة التي لا زال يسيطر عليها تنظيم داعش.

من جهة أخرى،قالت مصادر من قوات سورية الديمقراطية "قسد" لـ(د.ب.أ) إن "مسلحي داعش أطلقوا النار اليوم الاثنين، على مدنيين أمام إحدى نقاط التنظيم في حي الدرعية غرب مدينة الرقة كانوا يريدون الخروج منها باتجاه مناطق سيطرة قوات قسد".

وأكدت المصادر أن "معارك عنيفة تشهدها جبهات المدينة بين مسلحي داعش وقوات قسد ، المدعومة من طائرات التحالف الدولي، حيث شنت تلك الطائرات خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية أكثر من مئة غارة على أحياء المدينة، التي لا زالت تحت سيطرت تنظيم داعش والتي تقدر بحوالي 45 بالمئة من مساحة المدينة.

وذكرت المصادر أن معارك اليوم تركزت عند دوار ساعة جنوب الرقة، وفي حي المرور ومنطقة الدرعية غربها، وشارع المعتز شرقها بعد سيطرت قسد صباح اليوم لاثنين على حي المنصور بعد معارك عنيفة مع عناصر داعش".

يشار إلى قوات قسد وفصائل معارضة أخرى اطلقت حملة لتحرير الرقة منذ بداية شهر يونيو الماضي، واستطاعت السيطرة على مساحات كبيرة من المدينة

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