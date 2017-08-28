انتهاء أعمال تطوير حديقة الشلالات في الإسكندرية (صور)

الإسكندرية - محمد عامر:

أعلن محافظ الإسكندرية الدكتور محمد سلطان، اليوم الإثنين، انتهاء أعمال تطوير ورفع كفاءة حدائق الشلالات بحي وسط، وذلك في إطار خطة المحافظة لتطوير وتجهيز الحدائق والمساحات الخضراء استعدادًا لاستقبال الزوار في عيد الأضحى.

وفي السياق، قال المحافظ إن أعمال تطوير شملت النافورات وتقليم الأشجار ورفع كفاءة الأرضيات والكراسي الخراسانية والأسوار المحيطة بها، بالإضافة إلى إجراء صيانة شاملة للمسطحات الخضراء والمتنزهات وأعمدة الإضاءة.

وشدد المحافظ علي رفع كفاءة جميع الحدائق العامة والبدء في أعمال تطوير الحدائق على مستوى المحافظة تباعًا، مشيرًا إلى أن المحافظة حريصة على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين على مستوى المحافظة.