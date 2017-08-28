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التنسيق: 191 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

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مصراوي Masrawy

التنسيق: 191 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

06:07 م الإثنين 28 أغسطس 2017

التنسيق: 191 ألف طالب وطالبة سجلوا رغباتهم بالمرحلة الثالثة حتى الآن

موقع التنسيق الإلكتروني

كتب- محمد قاسم:

صرح السيد عطا رئيس قطاع التعليم والمشرف العام على التنسيق بوزارة التعليم العالي، بأن 191 ألف طالب وطالبة من المرحلة الثالثة من التنسيق الذين سجلوا رغباتهم على موقع التنسيق الإلكتروني بلغ حتى الآن.

وناشد عطا في بيان صحفي، طلاب المرحلة الثالثة والناجحين بالدور الثاني للثانوية العامة، والمتخلفين عن التقديم في المرحلة الأولى والثانية للتنسيق سرعة تسجيل رغباتهم على الموقع الإلكتروني للتنسيق قبل انتهاء موعد المرحلة الثالثة مساء الاثنين.​

وشدد عطا أن المتخلفين لن تتاح أمامهم هذه الفرصة مرة أخرى.

وأكد عطا في تصريحات صحفية، على انتظام سير إجراءات إدخال الطلاب لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني دون أية شكاوى، مطالبًا الطلاب بتحري الدقة في اختيار رغباتهم، والتأكد من تسجيلها على موقع التنسيق، وتعديل ما يرغبون فيه حتى إغلاق التنسيق.

كان موقع التنسيق الإلكتروني، فتح أول أمس السبت، باب التسجيل رغبات الالتحاق بالكليات والمعاهد الحكومية أمام الطلاب الناجحين في الثانوية العامة بالدور الثاني لعام 2017. ولمدة 3 أيام حتى مساء الاثنين 28 أغسطس.

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مصراوي Masrawy

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