الجيزة: إنشاء مدرسة تجريبية بتكلفة 25 مليون جنيه في 6 أكتوبر

كتبت- ندى الخولي:

وقع محافظ الجيزة اللواء كمال الدالي، الاثنين، بروتوكول تعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية، واثنين من أصحاب الشركات العقارية؛ لإنشاء مدرسة تجريبية بمدينة 6 أكتوبر على مساحة 11763 م2 تتكون من 56 فصلا مدرسيا، بإجمالي تكلفة 25 مليون جنيه.

وأكد اللواء محمد كمال الدالي محافظ الجيزة، في تصريح، أنه سيتم الانتهاء من بناء وتجهيز الفصول للمرحلتين الحضانة والابتدائي خلال 12 شهرا، كما سيتم الانتهاء من المرحلتين الإعدادية والثانوية خلال 24 شهرًا.

وأضاف أن المحافظة تسعى بصفة دائمة إلى إنشاء المدارس التجريبية؛ للعمل على مواجهة الطلبات المتزايدة من أولياء الأمور على هذا النوع من التعليم.

وأشار الدالي إلى أن المحافظة تتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية في التوسع في إنشاء المدارس وخاصة بالمناطق التي بحاجة إلى زيادة عدد المدارس والفصول الدراسية بها خلال الفترة المقبلة.

حضر توقيع البروتوكول نائب المحافظ لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة الدكتورة منال عوض، ورئيس فرع هيئة الأبنية التعليمية بالجيزة المهندس عادل عبد الجواد.