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"القاهرة" تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين في العيد

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مصراوي Masrawy

"القاهرة" تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين في العيد

05:43 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مديرية الطب البيطري

كتبت- ندى الخولي:

خصصت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أرقام تليفونات لتلقي شكاوي المواطنين في العيد، وهي: (27427057، 27426993، 29177061).

كما خصصت مديرية بالقاهرة أرقام التليفونات الآتية: (27420025، 27420019، 27420037، 27420038)، لتلقي بلاغات المواطنين خلال العيد.

وبالنسبة لغرفة طوارئ الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، فقد خصصت أرقام التليفونات الآتية: (37477455، 37477442 ) لتلقي بلاغات المواطنين عليها خلال فترة العيد.

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مصراوي Masrawy

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