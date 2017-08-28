"القاهرة" تخصص أرقامًا لتلقي شكاوى المواطنين في العيد

كتبت- ندى الخولي:

خصصت مديرية الطب البيطري بمحافظة القاهرة، أرقام تليفونات لتلقي شكاوي المواطنين في العيد، وهي: (27427057، 27426993، 29177061).

كما خصصت مديرية التموين بالقاهرة أرقام التليفونات الآتية: (27420025، 27420019، 27420037، 27420038)، لتلقي بلاغات المواطنين خلال العيد.

وبالنسبة لغرفة طوارئ الإسعاف بمديرية الشئون الصحية بالقاهرة، فقد خصصت أرقام التليفونات الآتية: (37477455، 37477442 ) لتلقي بلاغات المواطنين عليها خلال فترة العيد.