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الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام

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مصراوي Masrawy

الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام

05:46 م الإثنين 28 أغسطس 2017

الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام

الرئيس الروسي فلاديمير بوتين

موسكو - (د ب أ):
وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إلى المجر، في ثاني زيارة له هذا العام إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

والتقى بوتين برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تربطه به علاقات دافئة. ويمثل أوربان في علاقته مع بوتين استثناء بين زعماء الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وذكر الكرملين في بيان أنه من المقرر أن يحضر بوتين، وهو من هواة الجودو، فعاليات بطولة العالم للجودو المقامة في بودابست.

ودعا أوربان بوتين لحضور البطولة خلال زيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى المجر في فبراير الماضي.

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