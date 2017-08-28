الرئيس الروسي يزور المجر للمرة الثانية هذا العام

موسكو - (د ب أ):

وصل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الاثنين إلى المجر، في ثاني زيارة له هذا العام إلى الدولة العضو بالاتحاد الأوروبي.

والتقى بوتين برئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان الذي تربطه به علاقات دافئة. ويمثل أوربان في علاقته مع بوتين استثناء بين زعماء الاتحاد الأوروبي الذي فرض عقوبات على روسيا بسبب دورها في الأزمة الأوكرانية.

وذكر الكرملين في بيان أنه من المقرر أن يحضر بوتين، وهو من هواة رياضة الجودو، فعاليات بطولة العالم للجودو المقامة في بودابست.

ودعا أوربان بوتين لحضور البطولة خلال زيارة الرئيس الروسي الأخيرة إلى المجر في فبراير الماضي.