التموين: الإقبال على المجمعات الاستهلاكية تضاعف 4 مرات (فيديو)

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قال محمد سويد، مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية، إن حجم المبيعات بالمجمعات الاستهلاكية التي يبلغ عددها 1200 مجمع تضاعف الفترة الحالية 4 أضعاف الحجم الطبيعي في هذه الفترة.

وأضاف سويد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على قناة "cbc extra" :"الوزارة بدأت باستيراد كميات كبيرة من اللحوم السودانية التي تباع بسعر 85 جنيه للكيلو، إضافة إلى اللحوم المجمدة التي تتواجد بالمجمعات بسعر 60 جنيه للكيلو".

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وتابع:"هناك فجوة غذائية نتيجة عدم كفاية موارد تربية اللحوم البلدية"، مشيرًا إلى استيراد كميات من اللحوم، لتغطية احتياجات السوق بنسبة 100%".