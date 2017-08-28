الشرطة تطارد قردا في شوارع الغربية (صور)

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الغربية – محمد عباس

هرب نسناس - نوع من القرود- من حديقة الحيوان في الغربية، وانطلق هاربا فى شارع البحر الرئيسي في مدينة طنطا، ما أثار الذعر والفزع بين الأهالى والسكان.

وتسلل "القرد" إلى أعلى سطح إحدى العمارات بشارع سعيد تقاطع شارع محب في مدينة طنطا، وتسلق البرج السكنى من على مواسير الصرف الصحى، وأبلغ السكان شرطة النجدة خشية تعرضهم لأذى.

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وشكّلت مديرية أمن الغربية حملة من ضباط المرافق والحماية المدينة تحت إشراف العميد إيهاب عبد الحميد مدير إدارة الحماية المدنية، لمحاولة ضبطه، وتم استخدام السلالم المتطورة الخاصة بإدارة الحماية المدنية.

ولا تزال القوات الأمنية تواصل جهودها للإمساك بالقرد الهارب.