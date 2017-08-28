متحدث "القضاء الأعلى" السابق: مستمر في منصبي عضوًا بالأمانة العامة للمجلس

كتب- طارق سمير:

قال المستشار خالد الشورقبالي، المتحدث السابق لمجلس القضاء الأعلى، إنه مستمر في منصبه كعضو بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ونائب بمحكمة النقض.

وأضاف "الشورقبالي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه اعتذر عن منصبه "متحدثًا للمجلس" بعد نشر عدد من الأخبار الكاذبة على لسانه بعدد من المواقع الإخبارية، الأمر الذي آثار له عدد من المشكلات داخل مجلس القضاء الأعلى.

وأكد نائب محكمة النقض، أن المستشار يحيى محمود خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المسئول الآن عن الأخبار المتعلقة بالمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس حاليًا دون متحدث رسمي.

كان المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عين في شهر يوليو الماضي المستشار خالد الشرقبالي متحدثًا رسميًا باسم المجلس، في خطوة جديدة لتدعيم التواصل مع وسائل الاعلام.