أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصراوي Masrawy

متحدث "القضاء الأعلى" السابق: مستمر في منصبي عضوًا بالأمانة العامة للمجلس

Google+ Print

مصراوي Masrawy

متحدث "القضاء الأعلى" السابق: مستمر في منصبي عضوًا بالأمانة العامة للمجلس

05:04 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كتب- طارق سمير:

قال المستشار خالد الشورقبالي، المتحدث السابق لمجلس القضاء الأعلى، إنه مستمر في منصبه كعضو بالأمانة العامة لمجلس القضاء الأعلى، ونائب بمحكمة النقض.

وأضاف "الشورقبالي"، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أنه اعتذر عن منصبه "متحدثًا للمجلس" بعد نشر عدد من الأخبار الكاذبة على لسانه بعدد من المواقع ، الأمر الذي آثار له عدد من المشكلات داخل مجلس القضاء الأعلى.

وأكد نائب محكمة النقض، أن المستشار يحيى محمود خليفة، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى، المسئول الآن عن الأخبار المتعلقة بالمجلس، مشيرًا إلى أن المجلس حاليًا دون متحدث رسمي.

كان المستشار مجدي أبو العلا رئيس مجلس القضاء الأعلى ومحكمة النقض، عين في شهر يوليو الماضي المستشار خالد الشرقبالي متحدثًا رسميًا باسم المجلس، في خطوة جديدة لتدعيم التواصل مع وسائل الاعلام.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • رسمياً.. "القضاء الأعلى" يعتمد الجزء الأول من الحركة القضائية بعد

    أخبار

  • مصدر يكشف سبب مطالبة "نادي القضاة" بحظر بث الجلسات إعلاميًا

    أخبار

  • المتحدث باسم "القضاء الأعلى": 400 تظلم "حالات مرضية" في الجزء الأول

    أخبار

  • ننشر أسماء 8 مرشحين لعضوية الهيئة الوطنية للانتخابات

    أخبار

إعلان

00f7cc24d5.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

فيسبوك تختبر ميزة جديدة تهدد المواقع الإخبارية

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 

المتحث العسكري السابق رئيسًا لمجلس إدارة «السفير» الإخبارية 