إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة العاصفة "هارفي" 04:54 م الإثنين 28 أغسطس 2017

البيت الأبيض

واشنطن - (د ب أ): أعلن البيت الأبيض أن الرئيس دونالد ترامب وافق على طلب إعلان الطوارئ في ولاية لويزيانا لمواجهة الأضرار الناتجة عن العاصفة الاستوائية "هارفي".وبهذا تكون الوكالة الفيدرالية لإدارة الطوارئ هي المسؤولة عن جهود الإغاثة في المناطق المنكوبة بالفيضانات في الولاية الجنوبية.وكانت المناطق القريبة من حدود ولاية تكساس قد تضررت من هارفي لدى وصوله إلى اليابسة كإعصار الأسبوع الماضي، ومنذ ذلك الحين تعاني جراء هطول الأمطار الغزيرة.وأضاف البيان أن "هذا التحرك سيساعد في تخفيف الصعوبات والمعاناة عن السكان المحليين، وتقديم المساعدة المناسبة للإجراءات الطارئة المطلوبة".

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