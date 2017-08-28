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مدير محمية "أشتوم الجميل" يوضح أسباب نفوق دولفين بورسعيد

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مصراوي Masrawy

مدير محمية "أشتوم الجميل" يوضح أسباب نفوق دولفين بورسعيد

04:38 م الإثنين 28 أغسطس 2017

محمية "أشتوم الجميل"

كتبت - مادي غيث

قال الدكتور البيلي حطب، مدير محمية أشتوم الجميل، إن نفوق دولفين على أحد شواطي بورسعيد أمس، يعد أمرا طبيعيا يحدث دائمًا في فترة الهجرة وموسم التزاوج، حيث
إن معظم حالات النفوق في هذه الفترة تكون ناتجة عن إجهاد الحيوانات البحرية أثناء الهجرة أو الصراع الذي يحدث بينهم على الغذاء أو وضع البيض بالنسبة للسلاحف، أما بالنسبة للدلافين فتهاجمها أسماك القرش وهو الصراع الطبيعي داخل الحياة البحرية.

وأضاف حطب في تصريحاته لمصراوي، الاثنين، أن الحالات التي تتدخل البيئة فيها عند حدوث مخالفات مثل الصيد، ولكن عند حدوث نفوق طبيعي مثلما حدث أمس لاتتدخل لأن هذه حالات طبيعية، لافتًا إلى أنه عند الكشف على الدولفين وجد أن هناك أثار كدمة على جسده ومن المحتمل أن تكون إما مهاجمة قرش له أو اصطدامه بإحدى السفن في المياه.

وأشار مدير محمية أشتوم الجميل، إلى أنه تم التعاون بين المحمية وجهاز الإنقاذ في المحافظة ورابطة شباب محبي محمية أشتوم الجميل للنظر والوصول إلى الأسباب التي أدت إلى نفوق الدولفين، كما تم تسجيل الدولفين قبل دفنه.

جدير بالذكر أن هذه لم تكن المرة الأولى التى يحدث فيها حالات نفوق في بورسعيد حيث تعتبر هذه المرة الثانية التى تحدث بها حالة نفوق في هذا الشهر ، حيث فوجئوا المترددين بظهور حيوانات مائية نافقة على الشواطئ.

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مصراوي Masrawy

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