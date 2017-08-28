نائب وزير التخطيط تعلن عن برنامج تدريبى لإعداد الموازنة العامة بنظام البرامج

كتب- أحمد علي:

قالت الدكتورة نهال المغربل نائب، وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، إن تطبيق نظام البرامج والأداء الموازنة العامة للدولة يواجه العديد من التحديات والمعوقات، لافتة إلى أن وزارة التخطيط طلبت أكثر من مرة من وزارة الصحة تقارير متابعة عن تطبيق البرامج والأداء بموازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأوضحت المغربل فى كلمتها خلال اجتماع لجنة الخطة الموازنه اليوم، أنه تم التواصل مع وزير الصحة شخصيا لكن دون أي استجابة، لافتة إلى أنه تم الاجتماع بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وكان متحمسا للنظام الجديد للموازنة وأكد أنه سيساعده فى ضبط الأداء.

وأعلنت، أنه سيتم عقد برنامج تدريبى يومى 11 و12 سبتمبر بالتعاون مع الجانب الكورى حول آليات التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

وأضافت نائب وزير التخطيط فى كلمتها أمام اجتماع لجنة الخطة والموازنه اليوم، أن هذا التحول يستغرق وقتا طويلا لما يواجهه من تحديات، يأتى على رأسها إنشاء وحدة للتكلفة المعيارية وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، لافتة إلى أنه تم تحديد 7 وزارات فقط لتطبيق النظام الجديد جاء لاستحواذ تلك الوزارات على الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة.​