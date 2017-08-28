تسكين 7772 طالبًا وطالبة بجامعة المنصورة في العام الدراسي الجديد

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب المغتربين للإقامة بالمدن الجامعية بعد إعداد خطة لتسكين الطلاب الجدد والقدامى، تيسيرًا على الطلاب والذين يقيمون على مسافات متباعدة عن الجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن الجامعة تعمل حاليا على تسهيل الخدمات لأبنائها الطلاب للتخفيف عنهم، ويتم تسكين الطلاب والطالبات من خلال قواعد إسكان المدن الجامعية بجامعة المنصورة.

وأشار عبد الباسط، إلى أن المدن الجامعية ستستوعب خلال العام الدراسي الجديد 7772 طالبًا وطالبة، بزيادة قدرها 2513 عن الأعوام السابقة.

وأوضح، أن الجامعة عملت على تطوير وتحديث المدن الجامعية بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه بعد توقف العديد من المباني نظرًا لجاجتها للصيانة والتطوير.