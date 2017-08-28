أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

تسكين 7772 طالبًا وطالبة بجامعة المنصورة في العام الدراسي الجديد

Google+ Print

مصراوي Masrawy

تسكين 7772 طالبًا وطالبة بجامعة المنصورة في العام الدراسي الجديد

04:16 م الإثنين 28 أغسطس 2017

تسكين 7772 طالبًا وطالبة بجامعة المنصورة في العام الدراسي الجديد

الدكتور أشرف عبدالباسط

الدقهلية - رامي القناوي:

أعلن الدكتور أشرف عبد الباسط، نائب رئيس جامعة المنصورة لشئون التعليم والطلاب، استعداد الجامعة لاستقبال الطلاب المغتربين للإقامة بالمدن الجامعية بعد إعداد خطة لتسكين الطلاب الجدد والقدامى، تيسيرًا على الطلاب والذين يقيمون على مسافات متباعدة عن الجامعة.

وأضاف نائب رئيس الجامعة في تصريحات صحفية، أن الجامعة تعمل حاليا على تسهيل الخدمات لأبنائها الطلاب للتخفيف عنهم، ويتم تسكين الطلاب والطالبات من خلال قواعد إسكان المدن الجامعية بجامعة المنصورة.

وأشار عبد الباسط، إلى أن المدن الجامعية ستستوعب خلال العام الدراسي الجديد 7772 طالبًا وطالبة، بزيادة قدرها 2513 عن الأعوام السابقة.

وأوضح، أن الجامعة عملت على تطوير وتحديث المدن الجامعية بتكلفة قدرها 18 مليون جنيه بعد توقف العديد من المباني نظرًا لجاجتها للصيانة والتطوير.

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالأماكن والأسعار.. دليلك لقضاء إجازة عيد رخيصة في الإسكندرية

    أخبار

  • جامعة القاهرة: “الفيش الجنائي “شرط التحاق الطلاب بالمدن الجامعية-

    أخبار

  • الانتهاء من إنشاء 10 مدارس استعدادا للعام الدراسي الجديد بالأقصر

    أخبار

  • استقبال 2940 طالبا وطالبة بالمدن الجامعية في سوهاج

    أخبار

إعلان

410b717595.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75 جنيها.. ومحفظ القرآن لـ300

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بكري: هنقضي على الإرهاب لو بـ«النبوت».. إحنا وراك يا سيادة الريس (فيديو)

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا

بالفيديو.. وزير الأوقاف: أكل العيش خط أحمر.. ولازم الإمام يكون مؤهلا