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رسميًا.. دورتموند يتعاقد مع خليفة ديمبلي

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رسميًا.. دورتموند يتعاقد مع خليفة ديمبلي رسميًا.. دورتموند يتعاقد مع خليفة ديمبلي

التحرير

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نجح نادي بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الإثنين، في التعاقد مع بديل للاعبه السابق، عثمان ديمبلي، الذي انتقل مؤخرا لبرشلونة الإسباني.

وأعلن النادي الألماني، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، عن الحصول على خدمات أندري يارمولينكو، جناح دينامو كييف الأوكراني، لمدة 4 سنوات (حتى 2021).

وقال مايكل زورك، المدير الرياضي لدورتموند: "نحن نراقب يارمولينكو منذ فترة طويلة، إنه يقدم مستويات عالية سواء مع فريقه أو منتخب أوكرانيا".

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من جانبه أبدى اللاعب صاحب الـ27 عامًا سعادته بالانتقال إلى دورتموند، موضحًا: "ممتن جدا لدينامو كييف، لقد حققت حلمي في الانتقال إلى ناد أوروبي كبير، وسأعمل بجد في كل التدريبات لمساعدة دورتموند على تحقيق أكبر أهدافه".

ولم يعلن النادي أي تفاصيل مادية حول التعاقد مع يارمولينكو، الذي سيحصل على القميص رقم 9.

يذكر أن بوروسيا دورتموند تخلى عن خدمات نجمه عثمان ديمبلي، الذي انتقل إلى برشلونة في صفقة قياسية بلغت 105 ملايين يورو.

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التحرير

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