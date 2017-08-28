«هيونداي» تراهن على «توسان 2018» لتصنيع سيارات ذاتية القيادة

التحرير

ارسال بياناتك

اضف تعليق ارسال بياناتك

زودت شركة "هيونداي" الكورية، النسخة الجديدة من سيارتها "توسان" بسمات إضافية تتعلق بالقيادة الآلية، وذلك تمهيدًا لطرح إصدارات ذاتية القيادة خلال الفترة المقبلة.

وبحسب موقع "آي تي ورلد كندا"، فإن الشركة الكورية حرصت على وضع بعض المميزات التقنية الخاصة بالقيادة الآلية، كجزء من خطتها في تطوير الإصدارات ذاتية القيادة التي تعتمد عليها الشركة بشكل رئيسي في برامجها لصناعة سيارات من هذا الطراز.

شاهد أيضا

وتنوي الشركة الكورية إصدار توسان 2018 خلال الأشهر المقبلة، حيث من المتوقع أن يتم الكشف عن النسخة الأحدث من السيارة خلال أحد المعارض الدولية للسيارات الأشهر المقبلة.