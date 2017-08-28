جهّز سيارتك في عيد الأضحى بـ4 خطوات

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مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تنتظر السيارات مهام جسام في عملية ذبح الأضحية ونقل اللحوم من مكان إلى آخر، وهو الأمر الذي يستلزم عناية خاصة بها، لا سيما أنها قد تتحمل أوزانا ثقيلة من لحوم الأضحية، إضافة إلى تعرضها لاتساخ واضح متأثرة بالدماء والروائح الكريهة لأحشاء الأضحية.

وفي هذا السياق، نستعرض أهم الأمور التي يجب على أصحاب السيارات القيام بها استعدادًا لعيد الأضحى وما يتخلله من ذبح للأضحية ونقل للحوم.

قبل العيد

ينصح بعدم غسل السيارة وتركها على صورتها قبل العيد بأسبوع على الأقل، وذلك كونها ستحتاج إلى الغسيل بعد العيد، كما ينصح بعدم توسيع الفترة ما بين آخر غسيل للسيارة والعيد، وذلك حتى لا تتسبب الاتساخات الموجودة في السيارة بتلويث اللحوم والإضرار بصحة أصحابها.

مادة عازلة

يفضل أن يتم فرش مقاعد السيارة بالكامل بمادة بلاستيكية عازلة للدماء، وذلك للحفاظ على فرش المقاعد من الاتساخ والبقع، كما يفضل أن يتم وضع أي أحشاء للأضحية في المقاعد الخلفية لا صندوق السيارة، وذلك حتى لا تتركز الرائحة في تلك المنطقة التي تظل لفترات طويلة مغلقة، ومن ثم فإن تركها في المقاعد الخلفية وفتح النوافذ قد يسهم في ذهاب تلك الروائح الكريهة.

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نوافذ السيارة

يجب فتح نوافذ السيارة بالكامل أثناء السير أو نقل اللحوم من مكان إلى آخر، وتجنب تشغيل المكيف، والذي قد يحتفظ بروائح الأضحية حتى بعد غسل السيارة وإعادة تشغيله لاحقًا.

غسل السيارة

يفضل غسل السيارة بعد أيام من عملية الأضحية وليس في اليوم التالي، وذلك حتى لا تتسبب المياه في إبقاء الروائح بالسيارة، ولذلك فإن استخدام معطر للجو بعد غسل السيارة قد يكون العامل الرئيسي في ضياع الروائح.