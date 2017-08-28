إيقاف مدير مستشفى عن العمل لاتهامه بممارسة الرذيلة

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كتب – محمد عباس

قرر الدكتور أحمد جمال الدين، مدير فرع التأمين الصحى بمحافظة الغربية، إيقاف مدير مستشفى المبرة للأمومة والطفولة عن العمل، بعد ضبطه فى وضع مخل بالآداب العامة، مع موظفة بالشؤون الاجتماعية داخل سيارته أسفل كوبرى بالطريق الدولى أمام مدينة قطور.

وكلف جمال الدين، الدكتور سيد عبد السلام، للقيام بعمل مدير المستشفى، لحين عمل مسابقة وتعيين مدير مستشفى جديد.

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وألقت الأجهزة الأمنية بالغربية القبض على "أ.م.أ" مدير مستشفى المبرة للأمومة والطفولة التابع لفرع التأمين الصحى بالغربية، و"ه.أ.ي" موظفة بمديرية الشؤون الاجتماعية بالغربية، متلبسين فى وضع مخل بالآداب داخل سيارة، فى وقت متأخر من الليل، أسفل كوبرى إبشواى بالطريق الدولى "طنطا – كفر الشيخ" أمام مدينة قطور، وبحوزتهما قطعة من مخدر الحشيش وقرص واحد من مخدر الترامادول.

وقرر محمد الشرفى وكيل النائب العام بمركز قطور، تحت إشراف حاتم كشك رئيس النيابة، حبسهما فى المحضر رقم 18430 جنح مركز قطور لسنة 2017، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات، موجها لهما تهم ارتكاب الفعل الفاضح بالطريق العام، وممارسة الرزيلة، وحيازة مواد مخدرة، كما جدد المستشار محمد أبو حسين رئيس محكمة قطور الجزئية تجديد حبسهما 15 يوما آخر.

وأنكر المتهم فى أقواله بتحقيقات النيابة ارتكاب الوقائع المذكورة، معللا ذلك بأن المتهمة تعمل لديه بإحدى صيدلياته، قائلا: "محصلش وكنا رايحين مشوار".