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المتحدث العسكري: القضاء على 7 تكفيريين بينهم قياديان (صور)

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تواصل قوات إنفاذ القانون بالجيش الثاني الميداني جهودها في مكافحة العناصر التكفيرية بشمال سيناء، بالتعاون مع القوات الجوية.

وقال المتحدث العكسري للقوات المسلحة، العقيد تامر الرفاعي، إن القوات تمكنت من اكتشاف وتدمير 14 وكرا خاصا بالعناصر التكفيرية عثر بداخلها على: أدوات تستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، واحتياجات إدارية وملابس عسكرية، وأجهزة اتصال، وأجهزة كمبيوتر، وكمية من الأسلحة والذخائر والعبوات الناسفة.

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وأضاف الرفاعي، في بيان له، اليوم الإثنين، أنه تم تدمير 8 عربات و4 دراجات نارية، واكتشاف وتدمير جسم نفق مبطن بالخشب على الشريط الحدودي بشمال سيناء، والقضاء على 7 تكفيريين شديدي الخطورة بينهم اثنان من قيادات العناصر الإرهابية.

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