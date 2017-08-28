ممثلو الحكومة للبرلمان: يصعب تطبيق موازنة البرامج والأداء العام الحالي

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قالت النائبة ماجدة بكري، عضو مجلس النواب خلال اجتماع اللجنة المصغرة لمتابعة البرامج والأداء بلجنة الخطة والموازنة، اليوم، الإثنين، إن الحكومة اتفقت مع المجلس على تطبيق موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات الحكومية في موازنة 2018 /2019 ويجب تطبيق ذلك.

وردت نهال المغربل نائب وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، بصعوبة تطبيق برامج الموازنة المقبلة في كل الوزارات مرة واحدة، ولا بد أن يتم الأمر بالشكل التدريجي.

وأكد ممثل وزارة المالية خلال الاجتماع استحالة تنفيذ موازنة البرامج والأداء على كل الوزارات، بل إن الوزارات الـ7 التي تم التطبيق عليها في موازنة العالم المالي الحالي تعاني من مشكلات ولم تطبق إلا على دواوين الوزارات، ولم تطبق على الهيئات والمديريات التابعة مثل مديريات التعليم والصحة، وهناك وزارات من الصعب التطبيق عليها، مثل وزارة الثقافة وبها 16 قطاعا لا صلة بينها وتطبيق برامجها أمر صعب.

وأعلنت الدكتورة نهال المغربل نائب وزير التخطيط، أنه سيتم عقد برنامج تدريبى يومى 11 و12 سبتمبر بالتعاون مع الجانب الكورى حول آليات التحول إلى نظام البرامج والأداء فى إعداد الموازنة العامة للدولة.

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وأضافت أن هذا التحول يستغرق وقتا طويلا لما يواجهه من تحديات، يأتى على رأسها إنشاء وحدة للتكلفة المعيارية وإعداد كوادر بشرية مدربة ومؤهلة، لافتة إلى أنه تم تحديد 7 وزارات فقط لتطبيق النظام الجديد لاستحواذ تلك الوزارات على الجزء الأكبر من الموازنة العامة للدولة.

وأوضحت أن تطبيق نظام البرامج والأداء للموازنة العامة للدولة يواجه العديد من التحديات والمعوقات، لافتة إلى أن وزارة التخطيط طلبت أكثر من مرة من وزارة الصحة تقارير متابعة عن تطبيق البرامج والأداء بموازنة العام المالى ٢٠١٧/٢٠١٨.

وأشارت إلى أنه تم التواصل مع وزير الصحة شخصيا لكن دون أي استجابة، لافتة إلى أنه تم الاجتماع بالدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وكان متحمسا للنظام الجديد للموازنة، وأكد أنه سيساعده فى ضبط الأداء.