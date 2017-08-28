البورصة تربح 3.4 مليار جنيه بدعم مشتريات الأجانب

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أغلقت مؤشرات البورصة تعاملات جلسة اليوم الإثنين، ثاني جلسات الأسبوع، على تباين فى الأداء، وربح رأس المال السوقي للأسهم المقيدة نحو 3.4 مليار جنيه، بدعم من مشتريات أجنبية ليغلق عند مستوى 693.93 مليار جنيه.

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وارتفع مؤشر البورصة الرئيسي "إي جي إكس 30" بنسبة 0.78% ليصل إلى مستوى 13013.73 نقطة، بينما تراجع مؤشر "إي جي إكس 70" للشركات الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.55% ليصل إلى مستوى 695.34 نقطة، وانخفض مؤشر "إي جي إكس 100" الأوسع نطاقًا بنسبة 0.27% ليصل إلى مستوى 1563.38 نقطة.

ومالت تعاملات المصريين والعرب نحو البيع بصاف بيعي 38.6 مليون جنيه و44.6 مليون جنيه على التوالي، بينما مالت تعاملات الأجانب نحو الشراء بصافي مشتريات 83.3 مليون جنيه.