عفاف شعيب:مثّلت في "رأفت الهجّان" بأمر من المخابرات

شهدت حلقة الأمس من برنامج "أنا والعسل" مع نيشان الذي يعرض على قناتي "الحياة 2" والـ "LBC" اللبنانية، حضوراً مميزاً للفنانة عفاف شعيب التي وصفت نفسها بداية الحلقة بأنها إنسانة صادقة جداً، وبأنها تحاول تقديم الصدق في أعمالها، وقالت عفاف بأنه طلب منها أن تتحول إلى داعية إسلامية ولكنها رفضت، لأنه لا تتوفر فيها الشروط اللازمة لذلك، وهي ختم القرآن الكريم وحفظ من لا يقل عن 4 آلاف حديث نبوي شريف بالإضافة إلى دراسة الشريعة والفقه الإسلامي.

هكذا تحجّبت

وروت عفاف شعيب حكاية حجابها، وقالت أنها رأت أخيها في المنام يتصل بها ويبلغها بموته، كما أنها رأت أثناء تواجدها في أميركا لإجراء عملية تصغير الصدر رؤية أخرى فألغت العملية، ولهذا صلت صلاة الاستخارة فرأت أخيها مع الرسول والصالحين، فتوجهت إلى مكة المكرمة وأدت فريضة العمرة، وعادت ومعها 12 طرحة، وزعت 11 منها، وذات يوم جمعة أخذت الطرحة المتبقية وقررت أن تتحجب، واتصلت بها الفنانة المعتزلة شادية بعد 3 أيام مهنئة، وقالت لها أن حجابها زلزل مصر.

راسبة في اختبار الجمال والأنوثة

بدأت عفاف شعيب الحلقة بدعاء بناء على طلب نيشان، ثم قالت بأننا أصبحنا أمة مفككة غير مترابطة رغم وجود رجال وإمكانيات تقود العالم، ثم عرجت على موضوع مسلسل "ليالي الحلمية" مؤكدة بأنه طرح عليها ولكنها رفضته وقتها بسبب السفر، وبالتالي لم تتمكن من العمل مع الثنائي الرائع أسامة أنور عكاشة واسماعيل عبد الحافظ، ثم انتقلت إلى موضوع الأنوثة، وقالت بأنها طوال عمرها لم تهتم بهذا الأمر، خاصة بعد حجابها، كما قالت بأنها نشأت في أسرة ملتزمة، وكان أباها صارماً وكان ضابطاً في الجيش وبأنها نشأت محتشمة في حياتها وفي أدوارها، وعلى عكس الأنوثة، قالت عفاف بأنها صفعت الفنان خالد زكي صفعة مؤلمة في مسلسل "الشهد والدموع" دون علمه، وقالت بأن المخرج طلب ألا يعرف ليكون طبيعياً، وبقي لمدة أسبوع وخده متورماً، مانحة نفسها علامة واحدة عن الأنوثة، والأمر نفسه انسحب على الجمال حيث أعطت نفسها نصف الدرجة، مؤكدة أن اهتمامها في أعمالها ليس بشكلها بحج اهتمامها بما ستقوله، وأعلنت بأنها تحاول تثقيف نفسها، وبأنها تعلمت مؤخراً على الفيسبوك والواتس آب، وأعطاها نيشان 9 درجات فيما منحت هي نفسها 7 علامات عن الذكاء.

الخلاف مع حسن يوسف

وقالت عفاف بأنها لم ولن تجرِ أي عملية تجميل، وبأن البعض نصحها بتصغير المعدة، ولكنها رفضت، وبعد أن روت أسباب خلافها مع حسن يوسف ، وصفت نفسها بأنها أكثر إنسانة مسامحة، أما شمس البارودي فقالت عنها عفاف بأنها بيتوتية جداً، وزوجة مثالية وبأنهما بقيتا على اتصال رغم زعلها من زوجها. واعترفت عفاف بأنه تمت محاربتها بعد نجاحها مع حسين فهمي، وبأن دورها في مسلسل "رافت الهجان" كان صغيراً ولكنه مؤثراً، وقالت بأنها لم تكن تنوي تقديمه لأنه دور صغير ولكنها تلقت أمراً من المخابرات أن تقدم الدور، واصفة نفسها في تلك المرحلة بالخوف، وقالت بأن الفنان هيثم أحمد زكي يقول لها "عمتو" لأنها أخت للراحل أحمد زكي. وعن الفنانات قالت بأن شادية أصبحت بصحة جيدة وبأنها لم تتصل بها لفترة، وكذلك ياسمين الخيام، بينما كلمتها الفنانة شهيرة في الليلة السابقة،

وقالت بانها لا تتواصل مع المحجبات، رافضة اشاعة بأنه تم الدفع لها وتحدت من يقول بالاثباتات والبراهين ووصفت شمس البارودي وشادية وياسمين من أصدق المحجبات، وكذلك الفنانة نورا، أما من شباب الجيل الجديد فأكدت عفاف بأن ايتن عامر تعجبها كتيراً، وكذلك كل من منة شلبي، نيلي كريم، ياسمين عبد العزيز، ووصفت نانسي بأنها "بونبوناية"، كما قالت بأنها تحب الاستماع لكل من أنغام وشيرين، وأعلنت بأنها تحب أحلام لصراحتها وهيفاء وهبي.