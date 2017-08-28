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غدا.. لجنة الشكاوي بـ"الأعلى للإعلام" تناقش شكوى العاملين بقناة الحياة

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مصراوي Masrawy

غدا.. لجنة الشكاوي بـ"الأعلى للإعلام" تناقش شكوى العاملين بقناة الحياة

04:23 م الإثنين 28 أغسطس 2017

كتبت- هاجر حسني:

تعقد غدا لجنة الشكاوي بالمجلس الأعلي لتنظيم الإعلام، اجتماعاً لمناقشة عدد من الشكاوي التي تلقتها خلال الفترة الماضية ومنها شكوي قدمها العاملون في قناة الحياة اتهموا فيها إدارة القناة بمنعهم من ممارسة عملهم الإعلامي مستعينة بأشخاص مجهولين منعوهم من أداء عملهم .

وقال مصدر باللجنة، إن العاملين اتهموا إدارة القناة بعدم سداد مستحقاتهم المالية عن الشهور الماضية.

وتناقش اللجنة أيضا شكوي قدمها محمد أنور عصمت السادات بصفته رئيس حزب الإصلاح والتنمية ضد جريدة اليوم السابع اتهم خلالها الزميلين دنداروي الهواري وحازم حسين بنشر مقالات تسئ إلي الحزب وتتضمن وقائع مختلقة بأنه داعم للإخوان ومتقلب كما تتضمن تشكيكاً في ذمته المالية.

وتناقش اللجنة غدا شكوي تقدم بها رئيس جامعة المنصورة ضد أحد برامج قناة العاصمة التي استضافت أستاذا بالجامعة شكك في سلامة الأبحاث يتم إجراؤها في الجامعة.

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