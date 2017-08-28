متحف النسيج المصري ينظم حفل لأطفال حضانة بجسر السويس​ يحاكي مناسك الحج

كتبت- نسمة فرج:

أقام فريق عمل متحف النسيج المصري بشارع المعز، اليوم الاثنين، عدد من الفعاليات بحضانة جنتي بمنطقة جسر السويس، بمناسبة الاحتفال بعيد الأضحى المبارك، يأتي ذلك في إطار التعاون بين المتحف والحضانة في العديد من المناسبات والأعياد.

وأوضحت إلهام صلاح، رئيس قطاع المتاحف في بيان صحفي، أن إقامة هذه الفعاليات للأطفال تأتي حرصًا على ربطهم بالمتاحف وتنمية الوعي الأثري لديهم منذ الصغر، الأمر الذي يساهم في خلق جيل جديد يعي قيمة تاريخه وحضارته وآثاره.

وأضاف أشرف أبو اليزيد، مدير عام متحف النسيج، أن الفعاليات تتضمنت محاضرة تحت عنوان "كسوة الكعبة" ألقتها الأثرية نرمين ناجي مدير عام متحف النسيج بالإشراف، بالإضافة إلى عدد من الأنشطة الفنية منها عمل نموذج للكعبة المشرفة بحيث يقوم أطفال الحضانة بأداء مناسك الحج والطواف حول الكعبة ورمي الجمرات.