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ماذا يحدث لو سافرت بقطار اليابان أو فرنسا إلى الأسكندرية وأسوان؟

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مصراوي Masrawy

ماذا يحدث لو سافرت بقطار اليابان أو فرنسا إلى الأسكندرية وأسوان؟

03:56 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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كتبت - ندي غنيم و آية أشرف:في الوقت الذي تستعد فيه دبي لاستخدام قطارات تسمى "الكبسولة" لتقليل فترة السفر من والى المدينة، والتي تبلغ سرعتها 1200 كيلومتر في الساعة، تفكر في خفص سرعة القطارات بعد الحوادث المتكررة من 160 كم إلى 120 كم في الساعة ، لتصبح سرعة القطارات أقل بنسبة 25 % تجنبا للحوادث وفي حالة تطبيق قرار تخفيض السرعة سوف تستغرق الرحلة من القاهرة إلى أسوان 16ساعة بدلاً من 13 ساعة، ومن القاهرة إلى أسيوط 6 ساعات و25 دقيقة بدلاً من 5 ساعات ،ومن القاهرة إلى الإسكندرية 5 ساعات بدلاً من 3 ساعات ونصف.وعلى الجانب الآخر رصد "مصراوي" الفترة التي تستغرقها أسرع القطارات في بعض الدول حول العالم مقارنة بمصر، وحساب الوقت الذي تستغرقه في السفر من والى الأسكندرية وأسوان على سبيل المثال :- الصين قطار CRH :السرعة 380 كم/ ساعةيستغرق من القاهرة للاسكندرية 35 دقيقةيستغرق من القاهرة لأسوان 3 ساعات و 15 دقيقةيستغرق من القاهرة لأسيوط ساعة واحدة- اليابان "القطار فائق السرعة":السرعة 603 كم/ ساعةيستغرق من القاهرة للاسكندرية 22 دقيقةيستغرق من القاهرة لاسوان ساعتينيستغرق من القاهرة لأسيوط 38 دقيقة- فرنسا قطار V-150 :السرعة 575 كم/ ساعةيستغرق من القاهرة للاسكندرية23 دقيقةيستغرق من القاهرة لاسوان ساعتينيستغرق من القاهرة لأسيوط 39 دقيقه- "قطار ساسبان":السرعة 250 كم / ساعةيستغرق من القاهرة للاسكندرية 53 دقيقةيستغرق من القاهرة لاسوان 4 ساعات و 50 دقيقةيستغرق من القاهرة لأسيوط ساعة و 35 دقيقة- تايوان "قطار HSR 700":السرعة 300 كم / ساعةيستغرق من القاهرة للاسكندرية 44 دقيقةيستغرق من القاهرة لاسوان 4 ساعاتيستغرق من القاهرة لأسيوط ساعة و ربع

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مصراوي Masrawy

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