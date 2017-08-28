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حبس علاء حسانين على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب والاحتيال

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مصراوي Masrawy

حبس علاء حسانين على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب والاحتيال

04:15 م الإثنين 28 أغسطس 2017

حبس علاء حسانين على ذمة التحريات في اتهامه بالنصب والاحتيال

رجل الأعمال حسن راتب

كتب -صابر المحلاوي:

قررت نيابة مركز الجيزة، برئاسة المستشار محمد الحمزاوي وكيل النائب العام، اليوم الاثنين، حبس النائب البرلماني السابق علاء حسانين، 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معه، في اتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب.

ودفع المحامي محمد المسلاوي، دفاع علاء حسانين بكيدية البلاغ، مؤكدًا أن الواقعة مفتقدة الدليل، كما دفع بانتفاء أركان الجريمة، مشيرًا إلى أنه تم اتهام موكله بالنصب في 3 مليون دولار، قيمة تعاملات تجارية بينهما، بدون أي إثبات أو دليل.

وأشار المحامي أن هناك مشروع بينهما لإنشاء مصنع في إحدى الدول العربية، إلا أنه لم يكتمل، مؤكدًا أنه لم يكن هناك إيصالات ضد موكله، مطالبًا بإخلاء سبيله.

كانت الأجهزة الأمنية، قد ألقت القبض على "حسانين" بمدينة الشيخ زايد، تنفيذًا لقرار النيابة بضبطه وإحضاره في الاتهام المنسوب إليه بالنصب والاحتيال، ونُقل إلى أبو النمرس، حيث صدور قرار النيابة.

كانت قوة أمنية قد ألقت القبض على علاء حسانين، عضو مجلس الشعب السابق بالشيخ زايد، لاتهامه بالنصب والاحتيال على رجل الأعمال حسن راتب، وحُرِرَ محضرا بالواقعة، وأخطر اللواء هشام العراقي مدير أمن الجيزة، واللواء إبراهيم الديب مدير الإدارة العامة للمباحث، وتولت النيابة التحقيق.

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