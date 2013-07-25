خطف ممثل سوري بسبب نجدة أنزور

كشف الفنان السوري الشاب مازن حاج قاسم أنّه تعرّض للخطف من قِبل ما أطلق عليهم اسم "مسلّحين معارضين" في سوريا، وذلك بعد انتهائه من تصوير مسلسل "تحت سماء الوطن". وقال حاج قاسم في تصريح خاص لـ "سيدتي نت"، "كنت الفنان الوحيد مع المخرج نجدت أنزور عندما صوّرنا في داريا التي تعتبر من أكثر المناطق سخونة في سوريا، وصوّرت مشاهدي تحت الضرب وتحليق الطيران".

وردّاً على مواقف المخرج السوري نجدت أنزور المؤيّدة للنظام السوري، تم خطف الفنان حاج قاسم من قبل معارضين، ولكنّه وحسب تصريحه استطاع النجاة منهم بعد يومين وقد ساعده في ذلك جواز السفر الدانمركي الذي يحمله، حيث أقنعهم أنه يزور سوريا لعدة أيام فقط ولا علاقة له بالأوضاع المتوترة في البلاد، كذلك هو لا ينحاز إلى أيّ طرف من الأطراف المتصارعة في سوريا.

وشارك حاج قاسم ببطولة مسلسل "تحت سماء الوطن" ضمن ثلاثية بعنوان "مرام" عن نص فادي قوشقجي، حيث يؤدي شخصية "سالم"، وهو شخص اضطرته الظروف في سوريا للنزوح من بيته، وعلى إثر ذلك يمرّ بمجموعة متغيّرات نفسيّة وشخصيّة. وفي حين تعرّض حاج قاسم للخطف، لم يسلَم من موجة التخوين والشتائم من قبل الجمهور، إذ اتُّهم بالانحياز للسلطة وتشويه الحقائق.

يشار إلى أن الفنان ﻣﺎﺯﻥ حاج قاسم خرّيج قسم التمثيل من الدانمرك، وشارك في بداية مسيرته الفنية بمسرح الشارع في ألمانيا و الدانمرك، كذلك شارك بعدّة أفلام قصيرة، وعدد من المسلسلات السورية منها "أهل الراية"، "روزنامة"، "صورة وأسطورة"، "الزلزال".