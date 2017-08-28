خالد داوود: مبادرة سفراء الدستور خطوة ناجحة.. وسأتنازل عن القضايا التي أقمتها

كتبت- إسراء عاطف:

أكد خالد داوود، رئيس حزب الدستور، موافقته على مبادرة سفراء الحزب لحل أزمة الصراع داخل الحزب بين جبهته وجبهة القيادي أحمد بيومي والتي احتدمت في شهر يناير الماضي.

وأضاف داوود، في تصريح خاص لمصراوي، أنه موافق على المبادرة من خلال تعديل اللائحة وإجراء انتخابات جديدة، ووصفها بـ"الخطوة الناجحة".

ولفت داوود، إلى أنه سيتنازل عن أي دعاوى قضائية أقامتها جبهته، مشيرًا في الوقت ذاته إلى أن أي دعوى قضائية ستسقط إذا أجريت تعديلات على لائحة الحزب ثم انتخابات جديدة.

ودخلت قيادات مؤسسة للحزب على خط الأزمة وطرحت مبادرة لحلها، ودعت إلى عقد مؤتمر عام لإعادة النظر في اللائحة الداخلية للحزب، بحيث يتم إزالة أي لبس أو تناقضات باللائحة وتوضيح طريقة الإنتخابات والطرف المسئول عن الدعوة لها بشكل واضح، ثم القيام بإجراء إنتخابات جديدة تحت إشراف محايد ومقبول من جميع الأطراف.

وكانت أزمة تصاعدت داخل حزب الدستور عقب إعلان فوز الكاتب الصحفي خالد داوود، رئيسا للحزب بالتزكية نهاية يناير الماضي، بينما أعلن مجلس حكماء الحزب رفضه لنتيجة الانتخابات، وطالب بإلغائها وتحويل "داوود" وباقي أعضاء قائمة "معا نستطيع" إلى التحقيق وأجرى "مجلس الحكماء" انتخابات بعد ذلك وفاز فيها أحمد بيومي.