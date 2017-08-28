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محافظ سوهاج يشدد على التخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي

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مصراوي Masrawy

محافظ سوهاج يشدد على التخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي

04:08 م الإثنين 28 أغسطس 2017

محافظ سوهاج يشدد على التخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي

الدكتور أيمن عبد المنعم

سوهاج - عمار عبد الواحد:

أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، اليوم الإثنين، رفع درجة الاستعداد القصوى بالجهاز التنفيذي والأمني بالمحافظة وجميع مديريات الخدمات والوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى، وإعداد غُرف عمليات بكل وحدة محلية لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعة انتظام سير العمل بالمرافق العامة والخدمية وذلك استعدادًا لاستقبال عيد الأضحى المبارك.

كما أعلن المحافظ، رفع حالة الاستعداد القصوى للعمل وضبط جميع أعمال المجازر والتأكيد على نظافتها، وتكثيف التفتيش على اللحوم من خلال الحملات التموينية على محلات الجزارة والأسواق خلال فترة عيد الأضحى لمنع الذبح خارج المجازر في الطرقات والأسواق للتأكد من سلامة اللحوم، وضبط الأسعار حفاظًا على البيئة والصحة العامة، مع توفير الإضاءة الكافية ومعدات النظافة.

وأكد عبد المنعم على ضرورة التنسيق بين الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء والقرى، والطب البيطري، والأمن، والصحة، والبيئة لوضع خطة للتخلص الآمن من مخلفات ذبح الأضاحي.

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