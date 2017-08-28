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القبض على عميد شرطة بحوزته 8 كيلو بانجو أثناء عبوره معدية القنطرة شرق

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مصراوي Masrawy

القبض على عميد شرطة بحوزته 8 كيلو بانجو أثناء عبوره معدية القنطرة شرق

04:00 م الإثنين 28 أغسطس 2017

القبض على عميد شرطة بحوزته 8 كيلو بانجو أثناء عبوره معدية القنطرة شرق

كتب - إنجي هيبة وفتحي سليمان:
ألقت قوات تأمين المجرى الملاحي لقناة السويس التابعة للقوات المسلحة، القبض علي ضابط شرطة برتبة عميد بحوزته كمية من نبات البانجو المخدر داخل سيارته، في معدية سيارات القنطرة شرق، أثناء عبوره من شرق قناة إلى غربها.

وقالت مصادر مطلعة إن قوات فوج تأمين المجرى الملاحي، اشتبهت في سيارة "كيا كارينز" أثناء عبورها معدية السيارات بالقنطرة شرق، يقودها "عماد.م.أ" عميد شرطة، وبصحبته محامٍ وعامل.

وحسب المصادر، فإن الاشتباه في السيارة جاء بعد تعطلها أمام المعدية، وبعد فتح "كبوت السيارة" تصاعدت رائحة المخدر بعد احتراقها بسبب حرارة الموتور، وبتفتيش السيارة، عثر بداخلها على كمية من نبات البانجو المخدر وزنها 8 كيلوجرامات.

وتحرر محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

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