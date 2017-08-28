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مقتل 10عراقيين واصابة 23 في انفجار حي الصدر

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مصراوي Masrawy

مقتل 10عراقيين واصابة 23 في انفجار حي الصدر

03:54 م الإثنين 28 أغسطس 2017

مقتل 10عراقيين واصابة 23 في انفجار حي الصدر

أرشيفية

بغداد - (د ب أ ):أفادت مصادر طبية وأمنية عراقية بمقتل 10 عراقيين وإصابة أكثر من 23 اخرين في انفجار سيارة مفخخة في سوق جميلة التجاري في حي الصدر الشيعي شرقي بغداد.وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية، إن سيارة مفخخة انفجرت اليوم في سوق جميلة التجاري عند مدخل حي الصدر الشيعي ما تسبب بمقتل 10 مدنيين واصابة اكثر من 23 آخرين بينهم عناصر بالشرطة تم نقلهم الى مستشفيات المدينة لتلقي العلاج.وأوضحت أن الانفجار خلف أضرارا كبيرة في مخازن الأغذية والمحال التجارية وباعة الارصفة وإحراق عدد من السيارات.ويعد سوق جميلة التجاري واحدا من أكبر الاسواق التجارية في بغداد لبيع المواد الغذائية والفاكهة والخضر فضلا عن وجود مصانع صغيرة لتصنيع المواد الغذائية ويرتاده المئات من العراق يوميا للتبضع .وتشهد بغداد بين الحين والآخر تفجيرات بسيارات مفخخة وعبوات وأحزمة ناسفة، إضافة إلى هجمات متفرقة تستهدف المدنيين وعناصر الأجهزة الأمنية في مناطق متفرقة منها، ما يسفر عن سقوط العشرات من الأشخاص بين قتيل وجريح.

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