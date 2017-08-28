وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي: "فلول أوباما" يتربصون بمصر (حوار)

يرى وزير الخارجية الأسبق والنائب بمجلس النواب الحالي محمد العرابي،

أن حجب جزء من المساعدات الأمريكية المقدمة لمصر ليس دليلًا على وجود توتر بين البلدين، مشيرًا إلى وجود تخبط في أداء الإدارة الأمريكية، ووجود جماعات تتربص بمصر تتبنى موقف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما المتعسف ضد مصر.. وإلى نص الحوار:

حوار: يـاسميـن محفوظ

ما تعقيبك على حجب جزء من المساعدات الأمريكية لمصر؟

هناك مبالغة واضحة في تفسير تبعات هذا القرار، الأمر الذي أدى إلى وجود تصور أن هناك توترًا في العلاقات بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، رغم أنه ادعاء باطل.

حجب جزء من المساعدات الأمريكية لمصر ليس دليلًا على توتر العلاقات

وعلينا أن نعلم أن هذا الموقف ليس وليد الساعة، وأنه ظهر في وقت سابق بالتزامن مع مناقشة قانون الجمعيات الأهلية في مصر في مجلس النواب، ووقتها كنت في زيارة للولايات المتحدة، وعرفت أن هذا القانون قد يؤثر على صورة مصر أمام العالم، لأنه يحد من الصلاحيات والأدوار التي تمارسها الجمعيات الأهلية.

إن القرارات الداخلية في مصر تؤثر بالتأكيد على علاقاتها الخارجية، وأنه لا يمكن أن نختزل العلاقات بين مصر وأمريكا في صورة المعونات وحجمها، أو حجب جزء منها.

وما تعليقك على بيان الخارجية المصرية الذي أعقب قرار حجب المساعدات؟

ألتمس العذر لمن فسّر البيان على أنه بوادر أزمة بين القاهرة وواشنطن، لأن عددًا كبيرًا من المصريين تصور أن العلاقات المصرية الأمريكية ستكون على أحسن ما يرام، بعد تولي دونالد ترامب مقاليد الحكم. لكن تناسوا أن هناك جماعات أمريكية مؤثرة في صنع القرار، تفكر بعقلية باراك أوباما وتتبنى مواقفه ضد مصر، وتتجاهل كل ما تعانيه مصر وتواجهه في حربها على الإرهاب، ويستقون معلوماتهم عن وضع حقوق الإنسان في مصر من قنوات إعلامية معادية لها.

هل يمكن أن تتراجع الإدارة الأمريكية عن هذا القرار؟

هو أمر وارد بالتأكيد. هناك تخبط واضح تتسم به قرارات الإدارة الأمريكية الحالية، ونلاحظ أن كل دائرة من دوائر صنع القرار المتعددة في أمريكا لها موقف مختلف عن بقية الدوائر، فمثلًا البيت الأبيض، والكونجرس، والخارجية، قراراتهم متباينة.

كيف ترى أداء الخارجية المصرية؟

السياسة المصرية الخارجية حاليا أحد النجاحات البارزة في مصر بوجه عام، والوزير سامح شكري من أنجح وأنشط وزراء الخارجية الذين عرفتهم.

ما رؤيتك للأزمة للقطرية وهل ستنتهي قريبا؟

لا أتوقع أن تشهد الأزمة انفراجة قريبة، سيظل الوضع الحالي لفترة طويلة، خاصة أن الدول العربية الأربع المقاطعة لقطر تتسم بالنفس طويل، وما تفعله قطر الآن هو محاولة لحفظ ماء الوجه.