ما هو المشهد الجريء الذي تمّ حذفه من مسلسل "موجة حارّة"؟

قامت قنوات فضائية عدّة، بحذف مشهد من مسلسل "موجة حارّة" للمخرج محمد ياسين، لتضمّنه إيحاءات جنسيّة لا تتناسب مع قدسية الشهر الفضيل.

ويجمع المشهد بين الممثلة هنا شيحة وفنانة شابة أخرى غير معروفة، وعلى الرغم من عدم دخول المخرج في تفاصيل العلاقة، إلا أنّ المشهد أشار بصورة غير مباشرة إلى علاقة شاذة تربط المرأتين، وهو ما عزفت أكثر من قناة على عرضه.

الجدير ذكره أن هنا شيحة لم تقدم طيلة مشوارها الفني على تقديم مشاهد جريئة، لكن يبدو أنّها رضخت لطلب المخرج الذي أقنعها بأنّ المشهد لا يعدو كونه أكثر من إيحاءات قد لا يتقبّلها جمهور الفنانة التي لم تثر أية علامة استفهام منذ دخولها عالم الفن.