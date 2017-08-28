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وفاة 7 حجاج جزائريين

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مصراوي Masrawy

وفاة 7 حجاج جزائريين

03:34 م الإثنين 28 أغسطس 2017

وفاة 7 حجاج جزائريين

وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري

الجزائر- (د ب أ):

أعلن وزير الشؤون الدينية والأوقاف الجزائري، محم عيسى، اليوم الاثنين، عن وفاة سبعة حجاج جزائريين بينهم امرأة، خلال تواجدهم بالبقاع المقدسة لأداء مناسك الحج.

وقال عيسى إن المتوفين كانوا يعانون من أمراض مزمنة، منوها بالعمل الكبير الذي تقوم البعثة الجزائرية للحج من أجل التكفل اللازم بالحجاج الجزائريين الذين وصل عددهم إلى 36 الفا.

ونفى الوزير الجزائري، وجود أي نقص في الدواء مثلما تناقلته بعض وسائل الاعلام المحلية، مشيرا أن الأدوية متوفرة كما ونوعا لكميات هائلة، وأن المشكل الذي طرأ بشأن الموضوع، يخص الإجراء الذي اتخذته السلطات .

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مصراوي Masrawy

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