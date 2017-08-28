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ميناء دمياط يستقبل 4 سفن ويصدّر 9 آلاف طن يوريا

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مصراوي Masrawy

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن ويصدّر 9 آلاف طن يوريا

03:47 م الإثنين 28 أغسطس 2017

ميناء دمياط يستقبل 4 سفن ويصدّر 9 آلاف طن يوريا

هيئة ميناء دمياط

دمياط – محمد إبراهيم:

انتهت هيئة ميناء دمياط من حركة الصادر، اليوم الإثنين، عقب تصدير 9110 أطنان يوريا و3000 طن فوسفات و3200 طن رمل زجاجي، في الوقت الذي غادر فيه القطار رقم 2442 بحمولة إجمالية 1284 طن قمح، في حين غادرت 71 سيارة بحمولة 3541 طن قمح.

واستقبلت هيئة الميناء، سفينتي حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرت سفينتا حاويات و4 سفن بضائع عامة، وبلغ إجمالي السفن الموجودة بالميناء 18 سفينة، بالإضافة إلى 19 سفينة بالمخطاف الخارجي للميناء في انتظار إتمام إجراءات الدخول.

وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء حوالي 156708 طنًا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 59481 طنًا.

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