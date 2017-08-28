غدا.. المحكمة العسكرية تنطق بالحكم على 4 متهمين في اقتحام قسم شرطة ملوي
غدا.. المحكمة العسكرية تنطق بالحكم على 4 متهمين في اقتحام قسم شرطة ملوي
03:36 م الإثنين 28 أغسطس 2017
المحكمة العسكرية
المنيا ــ ريمون الراوي:
تنطق المحكمة العسكرية المنعقدة بمحافظة أسيوط، غدًا الثلاثاء، بالحكم على 4 متهمين في قضية اقتحام قسم شرطة بندر ملوي، جنوب محافظة المنيا.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة الدفاع عن 4 متهمين في القضية، التي تعود لعام 2013 تزامنًا مع أحداث فض اعتصامي رابعة والنهضة، والمتهمون تعاد إجراءات محاكمتهم أمام دائرة عسكرية بعد الحكم عليهم غيابيًا بالسجن المؤبد، وتم القبض عليهم عقب صدور الحكم الأول.
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