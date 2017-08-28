بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بالمواقع السياحية والأثرية

بالصور.. "مصراوي" يدق ناقوس الخطر من داخل ترسانة "صناعة السفن" في

الأقصر – محمد محروس:

تفقد اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بعدد من المواقع السياحية والأثرية ودور العبادة للاطمئنان على الحالة الأمنية ويقظة قوات الشرطة.

وشملت الجولة الميدانية لمدير أمن الأقصر، تفقد الخدمات الأمنية بساحة سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر ومتحف التحنيط وكنيسة العذراء ومتحف الأقصر والممشى السياحي بكورنيش النيل.

وشدد مدير أمن الأقصر على القوات بضرورة اليقظة والإلتزام بالمهام المكلفين بها ومراعاة قواعد التأمين الذاتي وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز مع مراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.