أخبار عاجلة

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات -
هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء -
السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح -
واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية -
أبو الغيط يدين موافقة اسرائيل على بناء مستوطنات في القدس الشرقية -
تركيا تعتقل 121 موظفًا سابقًا في وزارة الخارجية -
دي ميستورا يعلن عن إجراء جولة جديدة من "جنيف" نهاية الشهر المقبل -
وزير التنمية المحلية: الدولة تضع الشباب في قمة أولوياتها -
بالفيديو.. وزير الأوقاف: زيادة مكافأة الخطيب لـ75جنيها.. ومحفظ القرآن 300 -
المجر تقبض على سفاح باكستاني اتهم بقتل 70 شخصًا -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بالمواقع السياحية والأثرية

Google+ Print

مصراوي Masrawy

بالصور.. مدير أمن الأقصر يتفقد الخدمات الأمنية بالمواقع السياحية والأثرية

03:23 م الإثنين 28 أغسطس 2017

  • عرض 7 صورة

    5d09d03231.jpg

  • عرض 7 صورة

    494633d813.jpg

  • عرض 7 صورة

    faae260744.jpg

  • عرض 7 صورة

    a96ec41f64.jpg

  • عرض 7 صورة

    c5634af718.jpg

  • عرض 7 صورة

    1f08f92599.jpg

  • عرض 7 صورة

    60a4b8fd86.jpg

إعادة الألبوم

بالصور..

الألبوم التالى

بالصور.. "مصراوي" يدق ناقوس الخطر من داخل ترسانة "صناعة السفن" في

الأقصر – محمد محروس:

تفقد اللواء مصطفى صلاح الدين مدير أمن الأقصر، اليوم الإثنين، الخدمات الأمنية بعدد من المواقع السياحية والأثرية ودور العبادة للاطمئنان على الحالة الأمنية ويقظة قوات الشرطة.

وشملت الجولة الميدانية لمدير أمن الأقصر، تفقد الخدمات الأمنية بساحة سيدي أبو الحجاج ومعبد الأقصر ومتحف التحنيط وكنيسة العذراء ومتحف الأقصر والممشى السياحي بكورنيش النيل.

وشدد مدير أمن الأقصر على القوات بضرورة اليقظة والإلتزام بالمهام المكلفين بها ومراعاة قواعد التأمين الذاتي وتحقيق التواجد الأمني الفعال لمنع وقوع الجريمة والذي يعد أحد أهم الأدوار الأمنية المنوطة بالجهاز مع مراعاة حقوق الإنسان وحسن معاملة المواطنين.

 

إعلان

الأخبار المتعلقة

  • بالصور .. ضبط تماثيل أثرية بمنزل مواطن في الأقصر

    أخبار

  • بالصور.. مدير أمن البحيرة يتفقد الخدمات الأمنية في دمنهور

    أخبار

  • ضبط عاطل حاول إدخال مُخدرات لشقيقه في سجن العاشر بالشرقية

    أخبار

  • القبض على شخصين كونا تشكيلا عصابيا للسرقة في الأقصر

    أخبار

إعلان

50bc69274f.jpg

إعلان

;

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصراوي Masrawy

مواضيع متعلقة
5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

5 تحذيرات من رئيس السكك الحديدية إلى قيادات الهيئة بالمحافظات

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

هاني لبيب يطالب بمصادرة أموال الإرهابيين لصالح عائلات الشهداء

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

السودان والاتحاد الأوروبي يبحثان قضايا الإتجار بالبشر وجمع السلاح

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية

واشنطن تفرض عقوبات مالية على كوريا الشمالية