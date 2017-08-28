لافروف يعرب عن دعمه لجهود الكويت لتخفيف حدة الخلاف الدبلوماسي بالخليج

موسكو- (د ب أ):

أعرب وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، اليوم الاثنين، عن دعمه للجهود التي تبذلها الكويت للتخفيف من حدة الخلاف الدبلوماسي بين العديد من دول الخليج، وذلك أثناء زيارة رسمية قام بها إلى الكويت.

وكانت الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والبحرين ومصر، قطعت علاقاتها الدبلوماسية مع قطر، في يونيو الماضي، بعد اتهامها برعاية الجماعات الاسلامية المتطرفة.

وتسعى الكويت من أجل تخفيف حدة التوتر في المنطقة. ومن المقرر أن يقوم لافروف بزيارة الامارات العربية المتحدة وقطر في وقت لاحق من الاسبوع الجاري.

وقال لافروف في تصريحات نقلتها وكالة الانباء الروسية الرسمية (تاس): "لدينا علاقات جيدة مع جميع الدول المعنية بهذا الوضع الصعب".

وأضاف: "نعتقد أن مبادرة الكويت تستحق الدعم – بالطريقة الاكثر فعالية - من كل شخص من الممكن أن يكون له تأثير إيجابي على هذا الوضع".

وقال وزير الخارجية الروسي: "إننا مستعدون لتقديم هذا الدعم بطرق مقبولة لجميع الاطراف المعنية في هذا الوضع".

وكان لافروف اجتمع مع أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، في وقت سابق اليوم الاثنين، بحسب ما ذكرته وزارة الخارجية الروسية.

وأعرب لافروف عن الأمل في أن تواصل الكويت وروسيا المضي قدما إلى الأمام فيما يخص تنفيذ الاتفاقات التي تم التوصل إليها خلال زيارة أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح إلى روسيا عام 2015.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية (كونا) عن لافروف قوله، إن زيارته تأتي في إطار متابعة تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه بين الشيخ صباح والرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، من أجل تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف حيال القضايا التي تهم البلدين.

وكان الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح رئيس مجلس الوزراء قد استقبل لافروف والوفد المرافق له اليوم بحضور النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد.