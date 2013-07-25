قاتل متسلسل وكلب ضائع جديد الصالات العربية

تشهد الصالات العربية هذا الأسبوع عودة الممثلة Jessica Chastain التي ترشحت هذا العام لجائزة أوسكار أفضل ممثلة من خلال فيلم الدراما والتشويق Texas Killing Fields، كما يعود الممثلان Diane Keaton و Kevin Kline من خلال الفيلم الدرامي Darling Companion. في ما يلي لمحة سريعة عن هذين الفيلمين. Texas Killing Fields فيلم من نوع الدراما والتشويق من بطولة Sam Worthington و Jessica Chastain ومن إخراج Ami Canaan Mann. تدور قصته حول التحري Souder الذي يعيش في بلدة صغيرة في تكساس والشرطي Heigh الذي تم نقله من نيويورك الى تلك البلدة في محاولة للقبض على قاتل متسلسل يدفن ضحاياه في منتزه معروف بـ The Killing Fields. لكن ماذا سيكون موقف هذا الثنائي عندما يقرر القاتل ملاحقتهما عبر ألاعيب وألغاز من الصعب حلّها حتى يصل الأمر أن يختار القاتل ضحية يعرفها التحري والشرطي وهي فتاة من البلدة تدعى Anne، لتبدأ بعدها مطاردة على أمل أن تبقى الفتاة حيّة ترزق. Texas Killing Fieldsيعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر. Darling Companion فيلم من نوع الدراما من بطولة Diane Keaton و Kevin Kline وإخراج Lawrence Kasdan. الأم Beth وابنتها Grace تجدان عن طريق الصدفة كلباً مشرداً يجلب الحظ للإبنة التي تلتقي بفارس أحلامها، أما الوالدة فتجد فيه الصديق الوفي بعد سنوات من إهمال زوجها Joseph لها علماً أن هذا الأخير يكره الكلاب. بعيداً عن المنزل وخلال حضور حفل زفاف مع العائلة، يضيع Joseph الكلب ما يدفع Beth الى اتخاذ موقف صارم وهو عدم عودتها الى المنزل من دونه. أمام هذا الواقع سيتجنّد جميع أفراد العائلة في محاولة قد توصف بالبائسة لإيجاد الكلب المفقود. فهل ستكون هذه الحادثة مناسبة للمصالحة بين Beth و Joseph؟ Darling Companion يعرض حالياً في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وسلطنة عمان وقطر.