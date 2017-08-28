جهاز أمني ليبي لمكافحة الإرهاب إلكترونيا في بنغازي

بنغازي- ( د ب أ):

افتتح في مدينة بنغازي شرق ليبيا جهاز أمني جديد يتبع القيادة العامة للجيش التابع للبرلمان بقيادة خليفة حفتر مهمته مكافحة الارهاب إلكترونيا.

وقال سليم الشحومي مسؤول مكتب الإعلام بالجهاز لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) إن "من اختصاص الجهاز تتبع ورصد كل الصفحات على مواقع التواصل الاجتماعي وتتبع أي اشخاص يتعاملون مع المنابر الإعلامية للجماعات الإرهابية كداعش والقاعدة وغيرها من الجماعات المتطرفة.

وأضاف الشحومي أن تنظيمي داعش والقاعدة قاما بتجنيد العديد من الليبيين عن طريق مواقع التواصل التي لا يوجد لها رقابة، مشيرا إلى أن "من مهمتهم الآن حماية الشباب من التغرير بهم من الجهات الداعمة للإرهاب"، على حد وصفه.

وفي ذات السياق، أشار الشحومي إلى استحداث مكتب لشعبة المواجهة الالكترونية والذي مهمته حماية المواقع الالكترونية التابعة للبرلمان من أي اختراقات ومنع نشر أي إصدارات للجماعات الإرهابية على المواقع الليبية.

وتتنازع على الحكم في ليبيا ثلاث حكومات، اثنتان منها في العاصمة طرابلس (غربا)، وهما الوفاق الوطني ، المعترف بها من قبل الأمم المتحدة ، و"الإنقاذ"، إضافة إلى "الحكومة المؤقتة" في مدينة البيضاء (شرقا)، التي تتبع لمجلس نواب طبرق التابعة له قوات حفتر.