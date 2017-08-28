باكستان ترجئ زيارة وفد أمريكي إثر تصريحات ترامب 03:30 م الإثنين 28 أغسطس 2017

دونالد ترامب

(أ ف ب):أرجأت باكستان زيارة مقررة لوفد أمريكي كان يتوقع وصوله، الاثنين، بعد أسبوع من خطاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي هاجم فيه علنا اسلام اباد واتهمها بإيواء مسلحين يهاجمون القوات الأمريكية والافغانية.والزيارة التي كانت مقررة للوفد الأمريكي برئاسة مساعدة وزير الخارجية لجنوب آسيا اليس ويلز، كانت لو تمت لتصبح أول زيارة لمسؤول أمريكي كبير منذ تصريحات ترامب.وقالت وزارة الخارجية الأمريكية في ساعة متأخرة الأحد "بناء على طلب حكومة باكستان، تم إرجاء زيارة الوفد الأمريكي إلى موعد يناسب الجانبين".وخلال إعلانه استراتيجيته حول افغانستان الاثنين الماضي اتهم ترامب باكستان بأنها "ملاذ لعملاء الفوضى".وقال ترامب إن باكستان "ستخسر كثيراً إذا واصلت إيواء مجرمين وإرهابيين" يزعزعون أمن أفغانستان المجاورة، مشدداً على أن هذا الوضع يجب أن يتغيّر "فورا".وانتقدت ادارات أمريكية متعاقبة باكستان لصلاتها بحركة طالبان وإيواء جهاديين مثل اسامة بن لادن.وفي أعقاب تصريحات ترامب حذر وزير الخارجية الأمريكي ريكس تيلرسون من أن باكستان يمكن أن تخسر وضعها كحليف استراتيجي للولايات المتحدة وأن المساعدات العسكرية الأمريكية لها يمكن أن تتوقف.وبعد تلك التصريحات طالب رئيس أركان الجيش الباكستاني الجنرال قمر جواد باجوا بـ"الثقة" لا المساعدة المالية المستمرة من واشنطن.وتنفي اسلام اباد باستمرار اتهامات بعدم التشدد تجاه المسلحين وتتهم حليفتها بتجاهل الاف الاشخاص الذين قتلوا في باكستان والمليارات التي انفقت على محاربة المتطرفين.

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