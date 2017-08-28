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بعد ارتفاع أسعارها.. أشهر عيوب الحقيبة المدرسية التي يمكن إصلاحها

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مصراوي Masrawy

بعد ارتفاع أسعارها.. أشهر عيوب الحقيبة المدرسية التي يمكن إصلاحها

03:27 م الإثنين 28 أغسطس 2017

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كتب - هشام عواض:

مع اقتراب بدء العام الدراسي يبحث أولياء الأمور عن توفير الأدوات والأغراض اللازمة لأبنائهم، وفي نفس الوقت يضطر البعض في ظل غلاء الحقائب المدرسية، إلى البحث عن بدائل أوفر، ومنها إعادة تصليح وصيانة حقيبة العام السابق.

أوضح وليد العمدة، وهو صاحب محل تصيلح حقائب وأحذية في المهندسين، لـ"مصراوي"، عن أكثر العيوب والتلفيات في الحقيبة المدرسية التي يمكن اصلاحها وأكثرها صعوبة.

قال "العمدة"، إن الحقائب المدرسية كثيرًا ما تتضرر وتتقطع بسبب أوزان الكتب والأدوات التي يحملها الطفل، وأيضاً عدم الاهتمام بحقيبته، وتتضرر كثيرًا "يد" الحقيبة وتنقطع، ولهذا فأغلب الشنط التي تأتي لي للتصليح تكون بسبب عيب في اليد، بجانب عيوب "السوستة" وكلها أشياء يمكن اصلاحها بالخيط.

وأضاف "العمدة"، أن بخصوص أصعب القطعات والأضرار في الشنطة من حيث الصيانة فلا يوجد شيء معين، باستثناء في حالة اهتراء قماش الحقيبة وتفككه عن بعضه، ففي هذه الحالة يتم استبدال القماش بقماش جديد.

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مصراوي Masrawy

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