لماذا نحتاج لتركيب مفصل الركبة الصناعى؟

يخشى الغالبية العظمى من الناس من إجراء تلك العمليات الجراحية المرتبطة بالعظام إلا أن تعرضك للخشونة قد يجعلك تحتاج لتركيب مفصل الركبة الصناعى، وهذا ما يوضحه دكتور أحمد أسامة صقر استشارى أمراض العظام قائلا إن الغالبية تلجأ لتركيب مفصل الركبة الصناعى خصوصا مع عدم جدوى العلاج الطبيعى، وهناك عدة عوامل تؤثر على مدى صحة المفصل منها عمر المريض.

وهناك عدة خطوات سابقة للعملية فينبغى تحسين الحالة الصحية للمريض مع ممارسة بعض التمارين الرياضية الهامة كالسباحة والمشى لتقوية عضلات اليدين، والتى تمكن المريض من استخدام العكازات بعد إجراء العملية مع محاولة ضبط الأمراض الباطنية كالسكرى والضغط والغدة الدرقية، فك ذلك يسهل من العملية مع الامتناع عن استخدام الأقراص المسيلة للدم، قبل الجراحة بخمسة أيام، ويتم استبدالها بحقن مسيلة للدم تحت الجلد، وذلك تحت إشراف الطبيب، مع ضرورة إجراء الفحوصات اللازمة مع ضرورة الصوم قبل الجراحة بست ساعات.

والجراحة تتم بعد ذلك تحت تأثير التخدير الكلى أو النصفى على حسب ما يراه الطبيب، حيث يتم فى الجراحة استبدال الأسطح المتآكلة من غضاريف وعظام الركبة بحيث يختفى الألم الناتج عن احتكاك العظام ويزداد مدى الحركة وتصليح أى اعوجاج بالساق، وبعد انتهاء العملية يتم متابعة المريض، وعن نظام الأكل لابد من التدرج للمريض بالبدء بالسوائل أولا حتى ينتهى الأمر بالقدرة على تناول الطعام وعند النوم لابد أن يكون السرير مرتفعا حتى يسهل القيام منه.