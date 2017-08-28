بعد انسحاب موراي.. 4 أسباب وراء إصابات لاعبي التنس

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شهدت بطولة أمريكا المفتوحة للتنس التي تنطلق منافستها اليوم الإثنين، سلسلة من الانسحابات من نوفاط دجوكوفيتش وستنايسلاس فافرينكا وكي نيشيكوري وميلوس راونيش، وانضم أندي موراي إلى تلك القائمة أول أمس بالإعلان عن انسحابه، وذلك بواقع 3 لاعبين من أول 5 في التصنيف العالمي.

وتواصلت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية مع مجموعة من الخبراء في اللعبة للوقوف على السر وراء تلك الإصابات التي عانى منها الكثير من اللاعبين مؤخرًا وتسببت في انسحابهم من بطولة أمريكا المفتوحة رابع بطولات الجراند سلام الأربع الكبرى.

ولخص الخبراء 4 أسباب وراء تلك الإصابات المتكررة نستعرضها في السطور التالي كالأتي:

1- الجدولة

لا تغرب الشمس عن ملاعب التنس، حيث يقضي اللاعبون شهر واحد فقط من الراحة دون المشاركة في البطولات، بل ويقضوا أيام منه في التدريبات استعدادًا للموسم الجديد.

وأوضح أسطورة اللعبة الأمريكي جون ماكنرو، أن طول الموسم يعد مشكلة قديمة تم مناقشتها منذ سبعينيات القرن الماضي، مشيرًا إلى أنه من الأفضل أن يتم تقليص الموسم إلى 9 أو 10 شهور على حد أقصى لمنح اللاعبين شهرين من الراحة.

2- تقنية المضارب

تسمح التقنيات الجديد المتواجدة في المضارب من الإطارات والأوتار بتصويب اللاعبين للكرات بشكل أقوى وهو الأمر الذي يتطلب حركة سريعة منهم وتغيير اتجاهتهم بسرعة لرد الكرات، ومع مزيد من الالتواءات والتمدد تظهر الإصابات بشكل أكبر.

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3- الملاعب الصلبة

يتواجد في الموسم 13 بطولة كبرى مقسمة على 4 بطولات في الجراند سلام و9 في فئة الأساتذة من بين تلك الـ13 بطولة هناك 8 بطولات على الملاعب الصلبة أكثر من العشبية والترابية.

فاللعب لفترات طويلة على الملاعب الصلبة يتطلب من اللاعب بذل مجهود كبير وضغط كبير على الركبة مما يزيد من خطر التعرض للإصابات.

4- لعب الكثير من المباريات

يحرص الكثير من اللاعبين على خوض العديد من البطولات في الموسم وهو أمر يؤثر على لياقتهم البدنية ويجعلهم أكثر عرضة للتعرض للإإصابات.

فينبغي تنظيم البطولات التي سيشارك فيها اللاعب طوال العام بشكل جيد من أجل زيادة عمر اللاعب في ملاعب الكرة الصفراء.

وأوضح ماكنرو أن حرص بعض اللاعبين للمشاركة في الكثير من البطولات بأتي بدافع الحصول على الأموال خاصة أن مسيرتهم الرياضية لن تستمر طويلًا.